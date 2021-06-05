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Медель выложил фото с Месси: «С инопланетянином». В 2019-м их удалили за стычку на Кубке Америки

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022. После игры хавбек чилийцев Гари Медель выложил фотографию, на которой он стоит в обнимку с форвардом аргентинцев Лионелем Месси.

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