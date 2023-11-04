Художница из Нидерландов воссоздает волшебные моменты из жизни с помощью шерсти

Во времена пандемии, которые сегодня уже кажутся такими далекими, многие из нас раскрыли в себе всевозможные таланты: кто-то начал вязать или шить, кто-то увлекся разведением цветов, кто-то начал рисовать.
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