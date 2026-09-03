В калужском лесу пропал 76-летний мужчина в камуфляже

В Калужской области ведут поиски пропавшего в лесу мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 76-летний Анатолий Александрович #Егоров из деревни Галкино Дзержинского округа 2 сентября ушёл в лес и не вернулся.
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