В калужском лесу пропал 76-летний мужчина в камуфляже

В Калужской области ведут поиски пропавшего в лесу мужчины, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 76-летний Анатолий Александрович #Егоров из деревни Галкино Дзержинского округа 2 сентября ушёл в лес и не вернулся.