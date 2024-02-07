Российские банки обязали раскрывать информацию о покупке золота физлицами

Центробанк РФ планирует со второго квартала обязать банки предоставлять детализированную информацию о покупках населением золотых слитков, такие данные нужны для выявления подозрительных операций с драгметаллами.
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