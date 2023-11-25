БМП-разочарование: еще одну шведскую CV9040 подбили под Артемовском

Поставленные Швецией боевые машины пехоты CV9040 украинская пропаганда преподносила, как некое супероружие, способное своим участием в контрнаступе переломить ситуацию в пользу вооруженных формирований марионеточного киевского режима.
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