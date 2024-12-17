Молочница на горизонте: россиянок предупреждают о рисках вейпинга Ирэн ОрлонскаяВ последнее время все чаще поступают жалобы от российских женщин на хроническую молочницу, и многие из них связывают эту проблему с курением вейпов.
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