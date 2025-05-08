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Почему преображение после расставания стало считаться проявлением токсичного позитива и как новый тренд социальных сетей снова заставляет женщин доказывать свою ценность.

Почему преображение после расставания стало считаться проявлением токсичного позитива и как новый тренд социальных сетей снова заставляет женщин доказывать свою ценность.

﻿﻿После разрыва отношений женщины обычно выбирают один из двух вариантов. Первые впадают в депрессию и теряют желание радоваться жизни, вторые же делают вид, что произошедшее не только не изменило их жизнь, но даже облегчило ее.

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