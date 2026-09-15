Зампред ПМР Нягу: Молдавия блокировала экспорт в Россию в 2023 году

Зампред правительства ПМР Виталий Нягу рассказал о торговых трудностях региона. Приднестровье вынуждено сотрудничать с ЕС из-за закрытия границы с Украиной и блокады экспорта в Россию Молдавией, что затрудняет экономическую деятельность.