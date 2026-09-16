Пепел вместо таблеток: Украина теряет лекарства, которые ей не принадлежат

Святослав Лисицын 15 сентября 2026 г. Упаковка препарата от простуды, стоившая в начале августа в киевской аптеке 337 гривен, в сентябрьской партии ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Прямой коридор» ...
- А что, так можно ...
- АС «Они предали Роди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым