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Русский Днепропетровск

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Пепел вместо таблеток: Украина теряет лекарства, которые ей не принадлежат

Пепел вместо таблеток: Украина теряет лекарства, которые ей не принадлежат

Святослав Лисицын 15 сентября 2026 г.   Упаковка препарата от простуды, стоившая в начале августа в киевской аптеке 337 гривен, в сентябрьской партии ….

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