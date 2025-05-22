ВС России уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ в ДНР

В российских силовых структурах сообщили об уничтожении пункта управления ударными беспилотниками 414-го полка ВСУ в селе Комар на границе с Днепропетровской областью, где были ликвидированы как минимум десять украинских военных.
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