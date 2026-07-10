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Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского

Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского

Верховный суд Украины вынес решение по санкциям против политического соперника Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), всего за одну минуту.

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