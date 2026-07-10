Суд на Украине за минуту вынес решение по санкциям против соперника Зеленского

Верховный суд Украины вынес решение по санкциям против политического соперника Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), всего за одну минуту.
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