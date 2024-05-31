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Древние египтяне могли удалять раковые опухоли более 4 тысяч лет назад

Древние египтяне могли удалять раковые опухоли более 4 тысяч лет назад

Европейские ученые обнаружили самый старый пример проведения операции по удалению раковой опухоли. Следы хирургического вмешательства удалось найти на черепах древних египтян, которые хранятся в Кембриджском университете.

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