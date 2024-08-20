37-летний рабочий в Волово украл колесные диски от "Камаза"

В дежурную часть Воловского отдела полиции обратился 33-летний житель Республики Дагестан и сообщил, что из припаркованного прицепа от большегруза "Камаз", на автодороге Волово — Тёплое, украли два колесных диска с покрышками.
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