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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ЖЭК не воробей: как мне надоели переименования

ЖЭК не воробей: как мне надоели переименования

О   радости   возвращения   слов   «ГАИ»   и   «гаишник»  – обозреватель  «Абзаца»  Михаил  Дряшин.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А пусть « инициатор переименования» все затраты возьмет на себя?! Единолично за все заплатит- следующий задумается « высовываться со своей идеей или промолчать?»
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2 час.
Владимир Уфимцев
А что, вполне хорошая идея!.. Оередной Димон
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2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
...очередной димон репу почешет. Впрочем, он мужик не бедный, может и проплатить свои... глупости. Правда, потом от своей Фотинии люлей, конечно, получит...
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2 час.

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