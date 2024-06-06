ЖЭК не воробей: как мне надоели переименования

А пусть « инициатор переименования» все затраты возьмет на себя?! Единолично за все заплатит- следующий задумается « высовываться со своей идеей или промолчать?»

ВУ

Владимир Уфимцев

...очередной димон репу почешет. Впрочем, он мужик не бедный, может и проплатить свои... глупости. Правда, потом от своей Фотинии люлей, конечно, получит...