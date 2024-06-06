О радости возвращения слов «ГАИ» и «гаишник» – обозреватель «Абзаца» Михаил Дряшин.
ЖЭК не воробей: как мне надоели переименования
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
А пусть « инициатор переименования» все затраты возьмет на себя?! Единолично за все заплатит- следующий задумается « высовываться со своей идеей или промолчать?»
Ответить
2 час.
Владимир Уфимцев
А что, вполне хорошая идея!.. Оередной Димон
Ответить
2 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
...очередной димон репу почешет. Впрочем, он мужик не бедный, может и проплатить свои... глупости. Правда, потом от своей Фотинии люлей, конечно, получит...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии