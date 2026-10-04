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Царьград

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В Челябинске начали консервацию светомузыкального фонтана на зиму

В Челябинске начали консервацию светомузыкального фонтана на зиму

Светомузыкальный фонтан на площади Революции в Челябинске осушили и очистили от ила, после чего конструкцию накроют деревянным настилом, а насосы заполнят антифризом до весны.

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