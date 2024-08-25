Командир десантно-штурмового взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Мор сумел спасти своего сослуживца, который подвергся огню со стороны ВСУ.
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Командир десантно-штурмового взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Мор сумел спасти своего сослуживца, который подвергся огню со стороны ВСУ.
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