Трамп разрешил до конца года использовать на дорогах США не облагаемый налогом "красный" дизель

Президент США на предвыборном митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска, подписал указ, временно разрешающий использовать на дорогах общего пользования не облагаемое налогом дизельное топливо с красным красителем.
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