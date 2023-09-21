ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда муж старше

Когда муж старше

Назрел вопрос после недавнего разговора с коллегой. Мой муж старше меня на 6 лет, у коллеги муж ее старше на 7 лет.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Замуж тогда не выходите. Бояться будет нечего.
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13 час.
Наталия
Нам за 50. Занимаемся горными походами. А вы продолжайте слушать подруг.
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11 час.
Майя Maja
Делать им нечего на своей работе. Нашли тему от скуки своих мужей обсуждать... Глупые...так и не выросли из девичества.
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7 час.

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