Великий пост в 2027 году начнется 15 марта и завершится 1 мая, а Пасху верующие отметят 2 мая. Как сообщает URA.
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