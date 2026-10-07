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Великий пост — 2027: главные даты, правила питания и другие ограничения

Великий пост — 2027: главные даты, правила питания и другие ограничения

Великий пост в 2027 году начнется 15 марта и завершится 1 мая, а Пасху верующие отметят 2 мая. Как сообщает URA.

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