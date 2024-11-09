В Саратовской области в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские навестили ветерана Великой Отечественной войны

Заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Андрей Астапович, заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения УРЛС Главка подполковник полиции Александр Логинов и председатель Областного совета ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Рифат Халиков в преддверии профессионального праздника навестили Алексея Сергеевича Архарова.
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