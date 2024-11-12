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За рулем

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Организация движения и дисциплина водителей: Путин о решении проблемы с ДТП

Организация движения и дисциплина водителей: Путин о решении проблемы с ДТП

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло обратил внимание на тот факт, что количество дорожно-транспортных происшествий в регионе превышает средний показатель по всей стране.

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