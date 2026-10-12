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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петер Шмейхель: «Сити» надо оставить в АПЛ, но снимать 25 очков перед каждым сезоном. Владельцев надо вынудить продать клуб, также нужен запрет на трансферы»

Петер Шмейхель рассказал, как следовало бы наказать « Манчестер Сити » после признания клуба виновным в нарушении финансовых правил АПЛ .

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