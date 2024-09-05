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Ответ Путина за Курск оказался не стандартным

Путин как всегда повел себя не предсказуемо в выборе ответа за Курское нападение хохлов. Западные и укро эксперты ожидали от него мощного массированного ракетного удара по территории БУ сотнями единиц.

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Комментарии
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O
Olga
Автор публикации многие вещи пишет по делу, но до чего же безграмотно!! Где запятые, когда употребляются вводные слова и причастные обороты?!!! Хочется автору ввернуть словечко на мове - пишет его неграмотно. Не &quot;процюет&quot;, а &quot;працюе&quot; - от слова &quot;праця&quot;. Зачем писать на мове, если даже русский язык хромает? Одно слово &quot;предполОгал&quot; чего стоит! Бывший двоечник, похоже, писал?
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6 час.
СК
Светлана Казак
Автор, даже читать противно, учите грамматику!!
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3 час.

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