Ответ Путина за Курск оказался не стандартным

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Olga

Автор публикации многие вещи пишет по делу, но до чего же безграмотно!! Где запятые, когда употребляются вводные слова и причастные обороты?!!! Хочется автору ввернуть словечко на мове - пишет его неграмотно. Не "процюет", а "працюе" - от слова "праця". Зачем писать на мове, если даже русский язык хромает? Одно слово "предполОгал" чего стоит! Бывший двоечник, похоже, писал?