Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией Военнопленный ВСУ. Архивное фото Читать ria.
Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил
Комментарии
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Зенитно Ракетный
Подвёл муж жену. Видно не молода уже стоять на трассе. Болезни профессиональные одолели а тут и муж не оправдал надежд. Это же работать надо идти.
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8 час.
АК
Александр Кутуев
Я не удивлен. В этом вся сущность бандерлогов! Не зависимо от пола и возраста.
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8 час.
Владимир Петров
Бандеровская Любовь Яровая - тоже готова пожертвовать мужа делу революции, национальной.
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5 час.
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