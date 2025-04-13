Воронежский магазин сети «Светофор» оштрафовали за фальсификат на 50 тыс. руб.

Сотрудники ведомства провели инспекцию в магазине, расположенном на улице Энгельса в Анне. В ходе проверки они обнаружили фальсифицированное сливочное эскимо «Золотая ириска», произведенное Дмитровским молочным заводом, а также вафельное полотенце из Узбекистана, на котором отсутствовала читаемая маркировка.