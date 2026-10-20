Администрация президента США Дональда Трампа приблизилась к соглашению с Москвой об освобождении нескольких граждан США, находящихся под стражей в России, сообщил ABC News со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник, знакомый с ходом контактов.
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