Урсула фон дер Ляйен попала в скандал перед европейскими выборами

Назначение депутата Европарламента Маркуса Пипера «представителем блока по малым и средним предприятиям» вызвало недовольство среди высокопоставленных коллег президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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