Нигериец во Владимирской области организовал рабовладельческий бизнес

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая за денежное вознаграждение организовывала незаконный въезд и транзит граждан Африки в страны Евросоюза через территорию России.
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