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Энберт о Тарасовой и Морозове: «Произошедшее на первом этапе Гран-при – шок. Возможно, сказалась смена международных стартов на российские»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт оценил выступление пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Гран-при России.

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