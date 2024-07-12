Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 1,1K прочитали Виктория Никифорова Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо.
Запад погубило расширение на восток
Комментарии
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E
Ed
фактически сдали им Варшавский договор и вывели свой контингент из Восточной Европы, не озаботившись даже какими-то гарантиями. - осталось назвать эти поступки правильно, пока они только названы
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