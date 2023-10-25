Семенович, Блёданс и другие звезды собрались на открытии клиники

Предоставлено организаторами мероприятияПредоставлено организаторами мероприятияНа днях в столице прошла церемония открытия новой клиники, на которую были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса.
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