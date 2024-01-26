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Генпрокурор Техаса обвинил администрацию США в сговоре с мафиозными картелями, получающими прибыль от переправки нелегальных мигрантов

Генпрокурор Техаса обвинил администрацию США в сговоре с мафиозными картелями, получающими прибыль от переправки нелегальных мигрантов

Администрация президента США Джо Байдена вступила в сговор с организованной преступностью по вопросу трафика нелегальных мигрантов на территорию страны.

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