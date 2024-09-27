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В Салехарде из-за заболеваемости закрыли школу

В Салехарде из-за заболеваемости закрыли школу

В Салехарде закрыли школу №2 на карантин. Детей перевели на удалённое обучение. «На основании постановления Роспотребнадзора по ЯНАО все обучающиеся второй школы переходят на дистанционный режим обучения.

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