В Салехарде из-за заболеваемости закрыли школу

В Салехарде закрыли школу №2 на карантин. Детей перевели на удалённое обучение. «На основании постановления Роспотребнадзора по ЯНАО все обучающиеся второй школы переходят на дистанционный режим обучения.
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