9To5mac: Apple подарила блогерам подарочные коробки с AirPods Max и закусками

В преддверии очередной презентации, на которой будут представлены новые компьютеры Apple, американская компания запустила необычную акцию, отправив популярным блогерам специальные подарочные наборы из наушников AirPods Max и различных закусок и напитков.
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