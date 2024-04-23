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Парламентская газета

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Штрафы за неправильное обращение с пестицидами могут быть увеличены

Штрафы за неправильное обращение с пестицидами могут быть увеличены

Штрафы за неправильное обращение с пестицидами могут быть увеличены до 450 тысяч рублей. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на заседании 23 апреля.

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