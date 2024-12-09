Сколько придется платить по квитанциям ЖКУ в 2025 году: правительством утверждены новые тарифы Ирэн ОрлонскаяДепартамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года.