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Аргументы и Факты

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Guardian: операция против Ирана привела к финансовому кризису в ВМС США

Guardian: операция против Ирана привела к финансовому кризису в ВМС США

Военная операция США против Ирана создала серьезную нагрузку на бюджет американских вооруженных сил. Как сообщает британская газета Guardian со ссылкой на внутренние документы Пентагона, командованию ВМС пришлось перераспределять средства, предназначенные для денежного довольствия военнослужащих, чтобы покрыть текущие расходы, связанные с боевыми действиями.

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