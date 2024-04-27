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Эрик тен Хаг: «Рэшфорд способен забивать по 25-35 голов каждый сезон. Уверен в этом»

«В прошлом году Маркус провел блестящий сезон. Думаю, лучший в его карьере. Рэшфорд забил 30 голов, так что вы видите, на что он способен.

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