Тамбовских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей

26 февраля во всех городах и округах Тамбовской области сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут массовые профилактические мероприятия по контролю за применением водителями детских удерживающих устройств.
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