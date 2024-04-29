Теперь все официально: как Киев «плюет» на права человека Евгения КомароваВ контексте установления военного положения на Украине, государственные органы высказали намерение не придерживаться некоторых норм Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.
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