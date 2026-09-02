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ФедералПресс

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Российские технологии представят на первой выставке «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели

Российские технологии представят на первой выставке «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. В Нью-Дели через неделю стартует первая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ.

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