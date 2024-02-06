«Энтузиазм западных стран в отношении военной поддержки Киева угасает»

США и ЕС не в состоянии непрерывно обеспечивать нужды ВСУ. А провал украинского контрнаступления и зашкаливающий уровень коррупции в стране привели к тому, что «военные подачки Киеву носят более символический характер».
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