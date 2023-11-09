Промоутер Морозов оценил шансы Пугачевой на заработок в Новый год

Появление 74-летней Примадонны в России вызвало большой резонанс. Версии возвращения назывались разные, от оформления дополнительного завещания до желания вернуться на сцену на период новогодних корпоративов.
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