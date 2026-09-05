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Новости Липецка

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Метровый хрен весом четыре килограмма вырос в Липецкой области

Метровый хрен весом четыре килограмма вырос в Липецкой области

Корнеплод длиной больше метра и весом почти четыре килограмма выкопал липецкий огородник, который уже более десяти лет занимается выращиванием хрена и отмечает его полезные свойства.

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