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Царьград

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Число погибших при сходе оползня в Китае выросло до 12 человек

Число погибших при сходе оползня в Китае выросло до 12 человек

Двенадцать человек погибли в пригороде Хэнъян на юге-востоке Китая после схода оползня из-за продолжительных ливней.

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