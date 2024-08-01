Дроны ВСУ ночью атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Атаки украинских беспилотников ночью на населенные пункты Белгородской области, по предварительным данным, обошлись без пострадавших, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 августа в Telegram-канале.
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