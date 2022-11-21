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Джордж Расселл о победе над Хэмилтоном: «В 9 таких случаях из 10 становишься чемпионом»

Джордж Расселл высказался о победе над Льюисом Хэмилтоном и выступлении в последней гонке сезона. На Гран-при Абу-Даби Расселл занял пятое место, его напарник по «Мерседесу» сошел.

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