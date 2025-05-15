Фигуранты «дела издателей» отправлены под домашний арест

Трое сотрудников издательства Individuum, в том числе менеджер Popcorn Books Дмитрий Протопопов, оказались под домашним арестом по решению суда, сообщают «Осторожно, новости»Трое сотрудников издательства Individuum, в том числе менеджер Popcorn Books Дмитрий Протопопов, оказались под домашним арестом по решению суда, сообщают «Осторожно, новости».