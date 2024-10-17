Джаред Маккейн отправился в больницу после падения в матче против «Бруклина»

Новичок «Филадельфии» неудачно упал на паркет спиной после борьбы за подбор под чужим кольцом. «Это было жестко.
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