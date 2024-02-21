Заказная травля и оскорбления: Брухунова возопила после первой съемки в онлайн-шоу

Жена Петросяна нарушила свои же правила. Татьяна Брухунова Кадр из видеоТатьяна Брухунова уже пятый год состоит в браке с 78-летним Евгением Петросяном, и большую их часть борется с хейтом и повышенным интересом общественности.
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